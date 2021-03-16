Son Dakika | BES fonu istatistikleri
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Son Dakika | BES fonu istatistikleri

16.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:43
Son Dakika | BES fonu istatistikleri

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,01265110155
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,1554549
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,01523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,1429722
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,131173879
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1528262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3316160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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