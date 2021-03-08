Son dakika... BES fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... BES fonu istatistikleri

08.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:43
Son dakika... BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Fon Sepeti Fonları" ve "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Fon Sepeti Fonları" ve "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,21265146118
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,20541341
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,23541
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2329254
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,351176155
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1828271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,3016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Prens Harry Hande Soral Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... BES fonu istatistikleri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:46:35. #1.16#
title