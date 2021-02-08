Son dakika... BES fonu istatistikleri
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Son dakika... BES fonu istatistikleri

08.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:36
Son dakika... BES fonu istatistikleri

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,28262113149
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,09542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,15202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,5529128
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,001176156
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1028622
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,1416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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