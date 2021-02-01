Son dakika... BES fonu istatistikleri
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Son dakika... BES fonu istatistikleri

01.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:46
Son dakika... BES fonu istatistikleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Kıymetli Madenler" ve "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Kıymetli Madenler" ve "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,14262106156
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,08544212
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,27202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,6429029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,241172988
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3728325
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1316160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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