Son dakika: BES fonu istatistikleri
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Son dakika: BES fonu istatistikleri

14.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:06
Son dakika: BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1026219959
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,09552826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,08220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5429281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1211710114
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1527242
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,7716016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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