Son dakika: BES fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: BES fonu istatistikleri

08.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:21
Son dakika: BES fonu istatistikleri

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,04262150112
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,24552827
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,03211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2329209
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,081165759
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1128208
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,021688
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son Dakika: Hafta sonu restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek
Son Dakika: Hafta sonu restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek
Son dakika haberi: En iyi sokak dansçılarının öyküsü belgesele konu oldu
Son dakika haberi: En iyi sokak dansçılarının öyküsü belgesele konu oldu
Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Öner Erkan İrem Derici Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Serdar Aziz
Tüm Haberler Kız Türk Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: BES fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:44:53. #1.14#
title