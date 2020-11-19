Son Dakika | BES fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | BES fonu istatistikleri

19.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:04
Son Dakika | BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2926223824
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1355523
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,92220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,6529281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,661161133
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,7928271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6116016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi
Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Cenk Tosun Ozan Tufan Sergio Perez Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Uefa Milli Macaristan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | BES fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 14:29:11. #1.14#
title