Son dakika: BES fonu istatistikleri

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,70 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,70 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,70 262 230 31 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,26 55 30 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,64 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,49 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,39 116 113 3 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,73 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,58 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,00 16 12 3 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Son dakika: Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık Son dakika haberleri: Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Ara eleman sıkıntısı meslek liseleri ile çözülmelidir" Son dakika haber: İnegöl Belediyesi elektrikli gezi aracı üretecek