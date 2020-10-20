Son dakika... BES fonu istatistikleri
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Son dakika... BES fonu istatistikleri

20.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:04
Son dakika... BES fonu istatistikleri

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,05 262 227 35
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,07 55 47 8
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,30 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,10 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,37 116 107 9
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,34 28 26 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,65 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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