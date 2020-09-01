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Son Dakika: BES fonu istatistikleri

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Son Dakika: BES fonu istatistikleri
01.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:21

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,10 263 110 152
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,15 55 54 1
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,41 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,49 29 0 29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,24 117 21 96
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,26 28 3 24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,93 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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