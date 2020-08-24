Son dakika! BES fonu istatistikleri Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,33 263 96 167 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,11 55 29 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,63 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,22 29 0 29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,11 117 50 67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,22 28 1 27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,26 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA