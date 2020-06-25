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Son dakika! BES fonu istatistikleri

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,00 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Son dakika! BES fonu istatistikleri
25.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:48

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,00 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,06 265 91 171
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,18 55 26 29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,26 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,75 29 1 28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,13 119 24 93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,03 28 8 19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,00 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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