Son Dakika | Bernard Mensah Beşiktaş'ta
Gelen son dakika haberlerine göre Beşiktaş Kulübü, Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı futbolcu Bernard Mensah anlaşmaya vardı.
17.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:38
Beşiktaş Kulübü, Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı futbolcu Bernard Mensah anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzaladı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA