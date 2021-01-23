Son Dakika | Berlin'de bir hastane, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Berlin'de bir hastane, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı

23.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 22:52
Son Dakika | Berlin'de bir hastane, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı

Son dakika haberi... Almanya'nın başkenti Berlin'deki Vivantes Humbold Hastanesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü "B117" nedeniyle karantinaya alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Vivantes Humbold Hastanesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü "B117" nedeniyle karantinaya alındı.

Reinickendorf Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vivantes Humbold Hastanesinde 14 hasta ve 6 sağlık çalışanında Kovid-19'un bir türü olan B117 tespit edilmesinin ardından hasta kabulüne son verildi.

Açıklamada hastanenin karantinaya alındığı belirtilerek, ayakta hasta kabulü de yapılmayacağı kaydedildi.

Virüsün dahiliye ve kardiyoloji birimlerindeki hastalarda tespit edildiği bildirilen açıklamada, vaka sayısının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Hastaneye girişlerde tedbirlerin sıkılaştırıldığı belirtilen açıklamada, klinik personele ise sadece iş yeri ve ev arasında gidip gelme izin verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Seçil Gür Sezen Aksu Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Berlin'de bir hastane, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 22:57:58. #1.14#
title