Son dakika! Bergama evinde Kızılcabölük gurbette

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı 19 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Bergama Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın evinde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden kırmızı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Elazığspor'u bir kez daha yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 2'nci Grup'ta devre arasına 17 puanla 15'inci basamakta giren Kızılcabölükspor ise deplasmanda aynı saatte Bayrampaşa ile rakip olacak. Kızılcabölük, ara transferde son olarak Denizlispor'dan sol bek Murathan Sütçü'yü sezon sonuna kadar kiraladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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