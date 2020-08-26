Son dakika... Bergama'da uyuşturucu operasyonu
Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yarım kilo toz esrar ele geçirildi.
26.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:24
İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yarım kilo toz esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ş.K'ye ait aracı durdurdu. Ekipler araçta 5 gram yaprak, 3 gram toz esrar ele geçirdi.
Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, burada da yarım kilo toz esrar buldu.
Gözaltına alınan Ş.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA