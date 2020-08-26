Son dakika... Bergama'da uyuşturucu operasyonu Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yarım kilo toz esrar ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yarım kilo toz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ş.K'ye ait aracı durdurdu. Ekipler araçta 5 gram yaprak, 3 gram toz esrar ele geçirdi.

Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, burada da yarım kilo toz esrar buldu.

Gözaltına alınan Ş.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA