Bergama'da orman yangını
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Bergama'da orman yangını

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bergama'nın kırsal Mistaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sürüyor.


Bergama'da orman yangını
Bergama'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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