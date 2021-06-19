Son dakika... Berdan Mardini'nin eski eşine  saldırı kamerada
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Son dakika... Berdan Mardini'nin eski eşine  saldırı kamerada

Son dakika... Berdan Mardini'nin eski eşine  saldırı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli 2 kişinin silahla ateş açıp kaçtığı görülüyor


Son dakika... Berdan Mardini'nin eski eşine  saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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