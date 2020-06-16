Son dakika! Berber dükkanına yılan girdi, müşteriler kaçtı
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Son dakika! Berber dükkanına yılan girdi, müşteriler kaçtı

Son dakika güncel haberi... Antalya'da berber dükkanına giren yılanı gören müşteriler kaçtı.

Son dakika! Berber dükkanına yılan girdi, müşteriler kaçtı
16.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:31

Antalya'da berber dükkanına giren yılanı gören müşteriler kaçtı. Yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak, doğal ortamına bırakıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Aştı'ya ait berber dükkanına yılan girdiğini gören  müşteriler dükkandan çıkıp uzaklaştı. Yılanı fark eden Aştı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Büyükşehir İtfaiye ekipleri, yarım saatlik uğraşın ardından özel bir aparat ile yılanı yakaladı. Bir çuvala konulan yılan, doğal ortamına bırakıldı.

Yılanın girmesiyle korku ve heyecan yaşadıklarını belirten Barış Aştı, "Tıraş yaptığım sırada içeride tıslama sesi duydum. Bir baktım siyah bir yılan dükkanın içinde geziyor. Bir anda herkes kendini dışarıya attı. Şansımız varmış itfaiye yakaladı" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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