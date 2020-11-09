Son dakika Berat Albayrak'ın istifası son durum nedir? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? İletişim Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrası Sözcü Ömer Çelik Berat Albayrak'ın istifa kararı sonrası açıklamalar yaptı. Peki, Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak istifası son durumu nedir? Yeni Ekonomi Bakanı kim olacak?

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 8 Kasım Pazar akşamı istifa açıklaması yapması üzerine pek çok soru merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrası Sözcü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Çelik, Albayrak'ın istifasına ilişkin, "Göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir" dedi.

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ Mİ?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik pek çok satır başlığını ele aldı. Ömer Çelik, Berat Albayrak'ın istifası için açıklama yaptı:

"MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır."

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASINDA SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.