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Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor

Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor
06.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:51

Son dakika: Petrol fiyatlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruşluk bir zam geliyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 31 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki değişiklik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,31 TL'ye satılan benzinin litresi 5,51 TL'ye çıkacak.Benzinin litresi Ankara'da 5,46 TL'den 5,66 TL'ye, İzmir'de ise 5,48 TL'den 5,68 TL'ye yükselecek.

İstanbul'da ortalama 5,00 TL'den satılan motorinin litresi 5,27 TL olacak. Motorinin litresi Ankara'da 5,09 TL'den 5,36 TL'ye, İzmir'de ise 5,11 TL'den 5,38 TL'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor

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