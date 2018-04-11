Son Dakika! Motorine 17 Kuruş Zam Geliyor

Benzin fiyatlarına geçen ay yapılan 12 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. PÜİS'ten gelen bilgiye göre motorin fiyatı 12 Nisan gece yarısından itibaren 17 kuruş daha artacak.

17 KURUŞ ZAM YAPILACAK



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

MART AYINDA 12 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Akaryaıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu.

LİTRE FİYATI 5,5 TL OLACAK

17 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da 5.30 - 5.35 TL arasında değişen motorinin litre fiyatı 5.5 TL civarına çıkacak.