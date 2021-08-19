Son dakika! Benzin istasyonuna havaiyi fişekli saldırı güvenlik kamerasında
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Son dakika! Benzin istasyonuna havaiyi fişekli saldırı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kırklareli'nde bir benzin istasyonuna düzenlenen havai fişekli saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kırklareli'nde bir benzin istasyonuna düzenlenen havai fişekli saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi Hastane Yolu Küme Evleri mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ve yanında bulunan traktör bayisinin otoparkına havai fişek düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde havaiyi fişeklerin bir otomobil ile atıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

Son dakika! Benzin istasyonuna havaiyi fişekli saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika! Benzin istasyonuna havaiyi fişekli saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika! Benzin istasyonuna havaiyi fişekli saldırı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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