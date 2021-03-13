MUĞLA Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış

Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (4)İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'nın (23), eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüblmesi ile ilgili sürdürülen soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı.

Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (4)

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'nın (23), eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüblmesi ile ilgili sürdürülen soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin Serhat K.'nın arkadaşı E.D. olduğu öğrenildi. E.D.'nin 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı