Son dakika: Benin'de cumhurbaşkanı seçimini protesto gösterisinde 1 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Benin'de cumhurbaşkanı seçimini protesto etmek için düzenlenen gösteride 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.