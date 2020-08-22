Son dakika... Bellona Kayseri transfer yaptı
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Son dakika... Bellona Kayseri transfer yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Bellona Kayseri Basketbol takımı kadrosuna bir oyuncu daha kattı.

Son dakika... Bellona Kayseri transfer yaptı
22.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:53

Bellona Kayseri Basketbol takımı kadrosuna bir oyuncu daha kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, Adana Basket'ten ayrılan Sevgi Tonguç ile anlaştı. 17 yaşındaki forvet mevkisinde görev yapan Sevgi Tonguç transferi kulüp tarafından da açıklandı. Bellona Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Sevgi Tonguç ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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