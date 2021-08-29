Son dakika: Bellona Kayseri Basketbol, Somali asıllı İsveçli oyuncu Farhiya Abdi'yi transfer etti

Bir son dakika haberine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Somali asıllı İsveçli oyuncu Farhiya Abdi ile anlaştı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Somali asıllı İsveçli oyuncu Farhiya Abdi ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İsveç Milli Takımı oyuncusu Farhiya Abdi ile anlaşma imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ahmet Bozbey, "Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme maçlarında Bellona Kayseri Basketbol ismini en iyi şekilde temsil etmek için yönetimimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor. Son olarak, ülkemizde daha önce Galatasaray ve BOTAŞ formalarını da giymiş, İsveç Milli Takımı oyuncusu Farhiya Abdi'yi kadromuza kattık. Geçen yıl İspanya'nın CDB Clarinos takımında oynayan, 28 yaşında 1,88 metre boyundaki tecrübeli sporcu ile önemli bir eksikliğimizi gidermiş olduk. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin