Son Dakika | Bellona Kayseri Basketbol'dan 3 yeni transfer
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | Bellona Kayseri Basketbol'dan 3 yeni transfer

Son Dakika | Bellona Kayseri Basketbol'dan 3 yeni transfer
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi'ni transfer etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi'ni transfer etti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 3 isimle anlaşma sağladı. Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi, 2021-2022 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol As Başkanı Özkan Arseven, "14 senedir takımımızı çalıştıran Ayhan Avcı ile 2 senelik anlaşma imzaladık. Ayhan Avcı'nın raporu doğrultusunda Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi'yi kadromuza kattık. Kulübümüze hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Sergen Engin Akyürek Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Bellona Kayseri Basketbol'dan 3 yeni transfer - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:13:21. #1.16#

title