Son dakika... Belediyeden en çok geri dönüşüm malzemesi toplayan okullara temizlik malzemesi desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Belediyeden en çok geri dönüşüm malzemesi toplayan okullara temizlik malzemesi desteği

Son dakika haberleri: Şahinbey Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında en fazla geri dönüşüm malzemesi toplayan okullara toplamda 20 ton temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Son dakika... Belediyeden en çok geri dönüşüm malzemesi toplayan okullara temizlik malzemesi desteği
07.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:24

Şahinbey Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında en fazla geri dönüşüm malzemesi toplayan okullara toplamda 20 ton temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, okullara topladıkları atıkların yüzde 5'i kadar temizlik malzemesi vermek istediklerini ve bunu bir yarışmaya çevirdiklerini belirtti.

Beşyüzevler Anaokulunun 24 bin 458 kilogram geri dönüşüm malzemesi toplayarak tüm kategorilerde birinci olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Projemize desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir Gaziantep ve Şahinbey ile yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Şahinbey Belediyesinin proje ile okullara 10 tonu sıvı sabun, 10 ton da yüzey temizleyici olmak üzere toplamda 20 ton temizlik malzemesi desteği sağladığını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan da Şahinbey Belediyesine proje için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Beyazıt Öztürk Şahan Gökbakar
Spor İlhan Cavcav Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın İzmir Aleyna Çakır
Şu an buradasınız: Son dakika... Belediyeden en çok geri dönüşüm malzemesi toplayan okullara temizlik malzemesi desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 17:24:09. #1.15#
title