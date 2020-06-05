Son Dakika | Belediye ve Gençlik Merkezinden evlerinde sıkılan çocuklara sürpriz etkinlik
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Son Dakika | Belediye ve Gençlik Merkezinden evlerinde sıkılan çocuklara sürpriz etkinlik

Son dakika haberlerine göre Suluova'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar ile gençler Demokrasi Meydanı'nda Belediye ve Gençlik Merkezi'nin sürpriz etkinliği ile karşılaştı.

Son Dakika | Belediye ve Gençlik Merkezinden evlerinde sıkılan çocuklara sürpriz etkinlik
05.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:02

Suluova'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar ile gençler Demokrasi Meydanı'nda Belediye ve Gençlik Merkezi'nin sürpriz etkinliği ile karşılaştı.

Aileleriyle birlikte Suluova Demokrasi Meydanı'na gelen çocuklar Suluova Belediyesi ve Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği sürpriz etkinlik ile karşılaştı. Bisiklete binip gençlik liderleri eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da bir programa giderken Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ile oynayan çocukları görünce aracından inerek çocukları selamladı. "Buraların sahipleri sizlersiniz ve iyi ki varsınız" diye çocuklara seslenen Üçok, çok istese de çocuklara sarılamamanın burukluğunu yaşadığını söyledi.

Günler öncesinden evlerde sıkılan çocuklar ve gençlik için bu etkinliği tertip ettiklerini gençleri zeka oyunları ile çocukları ise çeşitli oyunlar ile karşıladıklarını belirten Suluova Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Pınar Koca, "Evlerde sıkılan çocuklarımızın ve genç kardeşlerimizin havasını değiştirmek istedik fiziksel mesafeye uyarak çocuklarımız için geleneksel oyunlar gençler için ise zeka oyunları tertip ettik, katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Fatih Üçok'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ailesi ile meydana gelen 7 yaşındaki Hiranur ise, "Gençlik Merkezi'ndeki ablalarımız bizleri çok mutlu ettiler, onlara çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Programa Genlik Liderleri Pınar Koca, Mücahide Aslan, Yusuf Öztürk, Eğitim ve Proje Uzamanı Nazlı Keskin katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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