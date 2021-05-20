Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
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Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye kompleksindeki zabıta dinlenme odasında tüfekle vurulmuş cesedi bulunan 30 yıllık zabıta memuru Hasan D. (50), belediye önünde düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye kompleksindeki zabıta dinlenme odasında tüfekle vurulmuş cesedi bulunan 30 yıllık zabıta memuru Hasan D. (50), belediye önünde düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi. Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Belediye Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mesai arkadaşları, dün saat 17.00 sıralarında evli ve 3 çocuk babası zabıta memuru Hasan D.'yi araçla alıp göreve götürmek için Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi D bloktaki zabıta dinlenme odasına gitti. Zabıta memurları odaya girdiklerinde Hasan D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden vurulan Hasan D.'nin yanında av tüfeği bulundu.

TÖREN DÜZENLENDİİntihar ettiği değerlendiren zabıta memuru Hasan D. için bugün Keşan Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene, Hasan D.'nin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye başkan yardımcıları, daire amirleri, zabıtalar ve belediye personeli katıldı. Mesai arkadaşları tarafından Hasan D.'nin tabutunun üzerine zabıta flaması sarıldı. Başkan Helvacıoğlu ile Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, konuşma yaptıkları sırada gözyaşlarına hakim olamadı.'ACIMIZ, KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK'Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, yaşadığı hissi kelimelerle anlatacak bir şey bulamadığını belirterek, "Acımız, kaybımız çok büyük. Çok değerli bir yol arkadaşımızı ve meslektaşımızı kaybettik. Her ölüm insanı etkiler. Tanımasa bile yitip giden ümitlere insan üzülür. Meslektaşım, dostum Hasan D.'nin ölümü onu tanıyan herkesi üzmüştür. Soy ismi direk gibi dimdik duran, insanı insan olduğu için seven ve değer veren bir arkadaşımızdı. Cennet mekanın olsun, kabrin nurla dolsun canım arkadaşım" dedi.'BİZİM KARDEŞİMİZDİ, DOSTUMUZDU'Belediye Başkanı Helvacıoğlu ise Hasan D.'nin dün kendisini selamlayarak, doğum gününü kutladığını ifade ederek, "Maalesef onun da öldüğü gün oldu. Ölüm baki. Samimiyeti, dürüstlüğü, tevazu ile bilinen Hasan D. arkadaşımız devletine, milletine, halkına hizmet ederek örnek bir ömür bırakıp, hayırlara yad edilerek hak yolculuğuna çıktı. Bizim kardeşimizdi, dostumuzdu. Keşan'da çalışmalarıyla takdir toplardı. Biz kendisini iyi bilirdik, kendisini takdir ederdim. Hasan D. kardeşimizi unutmayacağız" diye konuştu.

Hasan D.'nin cenazesi Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.


Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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