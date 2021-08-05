Son dakika! Belediye Başkanı Gürkan'dan, Muğla'da yangın söndürme çalışmasına katılan itfaiye erlerine destek

Son dakika haberleri... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Muğla'nın Milas ilçesine giden itfaiye ekipleriyle telsiz bağlantısı kurarak, afet bölgesindeki son durum hakkında bilgi aldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Muğla'nın Milas ilçesine giden itfaiye ekipleriyle telsiz bağlantısı kurarak, afet bölgesindeki son durum hakkında bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, telsizle bağlantı kurulan itfaiye erleri bölgedeki son durumu ve çalışmaları hakkında Gürkan'a bilgi verdi.

Ekipler, Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde orman ekipleri ile konuşlandıklarını belirterek, "Yangın şuan ormanlık alandan Fesleğen Mahallesi'ne doğru intikal ediyor. Semada 2 uçak ve 2 helikopter ile çalışma yapıyorlar. KYK'da konaklıyoruz, koordinasyon merkezi intikal edeceğimiz yerleri iletiyor. Bizler de o noktalara intikal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan da ekiplere kolaylıklar dileyerek, "Kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci