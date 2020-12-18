Son dakika: Belçikalı bakan aşı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı
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Son dakika: Belçikalı bakan aşı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı

18.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:11
Son dakika: Belçikalı bakan aşı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı

Son dakika gelişmesine göre Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva de Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva de Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva de Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatların Twitter'dan yanlışlıkla yayınlaması tepkinelere neden oldu. Yaptığı paylaşımla gizlilik kurallarını ihlal eden Blekeer'i danışmanları uyardı. Bleeker'in payaştığı aşı fiyatları da dikkat çekti.

TABLOYA GÖRE EN PAHALI AŞI MODERNA

AB'nin aşı alımına ilişkin anlaşmaya vardığı fiyat tarifesine göre, en ucuz aşı Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise, ABD ilaç şirketi Moderna'nın üreteceği Kovid-19 aşısı olacak. Belçikalı bakan tarafından paylaşılan tabloda, Belçika'nın almayı planladalığı koronavirüs aşılarının adedi, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı. de Blekeer'e göre, Belçika 33,5 milyon doz aşı için, toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyeceği görüldü. Belçikalı bakan Blekeer, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu fark edip, uyarması üzerine Twitter mesajını sildi. Bazı gazeteciler paylaşılan tabloyu kaydederek, medyaya servis etti


Son dakika: Belçikalı bakan aşı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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