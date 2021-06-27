Son dakika! Belçika, EURO 2020'de çeyrek finale yükseldi
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Son dakika! Belçika, EURO 2020'de çeyrek finale yükseldi

Son dakika! Belçika, EURO 2020'de çeyrek finale yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi... EURO 2020 son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 42'nci dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen 4'üncü takım oldu.

EURO 2020 son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 42'nci dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen 4'üncü takım oldu. 

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Belçika ile Portekiz, İspanya'nın Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda karşı karşıya geldi. 42'nci dakikada Belçika öne geçti. Meunier'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Thorgan Hazard'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Rui Patricio'nun solundan filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Belçika 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca Belçika, sahadan 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.Belçika, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü Almanya'nın Münih şehrinde İtalya ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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