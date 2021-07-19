Son Dakika | Belçika Diyanet Vakfı selzedeler için yardım kampanyası başlattı
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Son Dakika | Belçika Diyanet Vakfı selzedeler için yardım kampanyası başlattı

Son Dakika | Belçika Diyanet Vakfı selzedeler için yardım kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Belçika Diyanet Vakfı, ülkenin doğusunda meydana gelen seller nedeniyle mağdur olanlara destek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Belçika Diyanet Vakfı, ülkenin doğusunda meydana gelen seller nedeniyle mağdur olanlara destek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Vakıf, yardım kampanyası için hazırlanan Türkçe, Fransızca ve Flamanca duyurularda, Belçika'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan felaketzedelere yardım etmek için dayanışma çağrısı yaptı.

Yardım kampanyasında toplanacak meblağın yetkililere ulaştırılacağı belirtilen duyuruda "Birlikte bu zor günleri aşabiliriz!" ifadesi kullanıldı.

Belçika'nın doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg gibi bölgeleri etkileyen sellerde en az 31 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi kayboldu. Seller nedeniyle onlarca bina yıkıldı, binlercesi kullanılamaz hale geldi. Kaybolan kişileri arama çalışmalara devam ederken 40 bine yakın eve elektrik verilemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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