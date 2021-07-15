Son Dakika | Belçika'daki sellerde ölü sayısı 9'a yükseldi
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Son Dakika | Belçika'daki sellerde ölü sayısı 9'a yükseldi

Son Dakika | Belçika'daki sellerde ölü sayısı 9'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Belçika'da iki gündür süren aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği, en az 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Belçika'da iki gündür süren aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği, en az 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Özellikle ülkenin doğusunu etkileyen yağışlardan Liege, Verviers, Spa, Namur, Limburg gibi bölgeler etkilendi. Yerel yetkililer, bu kentlerde ve civarındaki köylerde 9 kişinin sellerde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölgede 4 kişinin kaybolduğu, bu kişileri bulmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Seller nedeniyle bölgede onlarca ev çöktü, binlerce ev ve iş yerini su bastı. Bazı kasaba ve köylere dünden beri elektrik verilemiyor. Verviers başta olmak üzere bazı şehirlerde de içme suyunun kirlendiği duyuruldu. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Selden en fazla etkilenen şehirlerden Liege'in bazı mahallelerinde halka evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Kentten geçen Meuse nehrinin taşabileceği endişesiyle başta kent merkezi olmak üzere bazı semtlerde yaşayanlardan yüksek bölgelere gitmeleri, gidemiyorlarsa binaların üst katlarına çıkmaları istendi.

Yetkililer, en az 1,5 metre yükselen Meuse nehrinin gece devam etmesi beklenen yağmurda taşabileceği endişesini dile getirdi.

Sel nedeniyle ülkenin doğusunda birçok yol kapandı, kara yolu ve demir yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi. Belçika'nın doğusundaki birçok tren seferi iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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