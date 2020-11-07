Son dakika: Belçika'da son 24 saatte 8 bin 703 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika: Belçika'da son 24 saatte 8 bin 703 yeni koronavirüs vakası

07.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.11.2020 09:28
Son dakika: Belçika'da son 24 saatte 8 bin 703 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre Belçika'da son 24 saatte 8 bin 703 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 8 bin 703 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 488 bin 44'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 8 bin 703 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 488 bin 44'e yükseldi. Ülkede 188 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 12 bin 708'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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