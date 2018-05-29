Belçika'da Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldürüldü, Terör Şüphesi Üzerinde Duruluyor
Belçika'nın Liege kentinde yaşanan silahlı saldırı sonucunda iki polisin öldüğü belirtildi. İlk bilgilere göre saldırgan etkisiz hale getirildi. Polis, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor.
Belçika'nın Liege kentinde polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan iki polis memurunu silahla vurarak öldürdü.
BİR KADINI REHİN ALDI
Liege şehir merkezinde Cafe des Augustins bölgesinde gerçekleşen olayda bir kadını rehin alan saldırgan silahla vurularak öldürüldü.
TERÖR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Saldırganın kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polis, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor.