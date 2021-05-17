Son Dakika | Belçika'da öldürülen Türk anne-kız cinayetinde karar açıklandı
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Son Dakika | Belçika'da öldürülen Türk anne-kız cinayetinde karar açıklandı

Son Dakika | Belçika'da öldürülen Türk anne-kız cinayetinde karar açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Belçika'da öldürülen Türk anne-kız cinayetinde karar bugün açıklandı.

Belçika'da öldürülen Türk anne-kız cinayetinde karar bugün açıklandı. Sanık Beytullah Altuner'e 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Belçika'nın Ligege Herstsal bölgesinde yaşayan Emine Yağmur (34) ve Fatma Yağmur (54), 2018 yılında evinde ölü bulunmuştu. Olay sonrası Emine Yağmur'un birlikte yaşadığı Beytullah Altuner, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine giderek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. Cinayet sonrası yürütülen davada karar bugün açıklandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu olarak katılan sanık Altuner salonda hazır bulunurken, Altuner olayı planlamadığını, bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini ve ağır tahrik altında cinayeti işlediğini savundu. Sanığın son sözünü dinleyen mahkeme heyeti Altuner'e 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"Ağır tahrik altındaydım öldürme gibi bir planım yoktu"

2 kişinin katili olarak yargılanan Altuner mahkemede yaptığı savunmasında olayı planlamadığını belirterek, "Öldürme gibi bir niyetim yoktu, ağır tahrik altındaydım olay istem dışı gerçekleşti. Ülkeye dönüş biletimi bile olaydan sonra almıştım. Çocuğumu bana aylarca göstermediler ben de kızımı almak için oraya gittim. Beni sürekli eski eşiyle aldattı ve kızımı görmek için benden para istediler. Eski eşi Vural A. bana sürekli küfür etti, cesaretin varsa gel de al çocuğu dedi. Ben de Belçika'da dava açtım kızımı görebilmek için. Eski eşiyle bana uygunsuz fotoğraflar attılar ve kızının babası artık Vural olacak dediler. Ben kızım için her şeye sabır dedim. Böyle olsun istemedim, pişmanım merhametinize sığınıyorum" dedi.

Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Altuner'in 'mala zarar verme' suçundan beraatine karar verirken, şahıs hakkında 'konutu ihlal etme' suçundan 1 yıl ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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