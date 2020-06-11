Son Dakika: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı
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Son Dakika: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı

Son dakika güncel haberi... Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 142 artarak 59 bin 711'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 16 artarak 9 bin 636'ya yükseldi.

Son Dakika: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı
11.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:32

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 142 artarak 59 bin 711'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 16 artarak 9 bin 636'ya yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 19 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 61 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 3 azalarak 99'a düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 142 artarak 59 bin 711'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 16 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 636'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Yaz düğünlerinin yüzde 95'i iptal

Brussels Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkede temmuz ve ağustos için planlanan düğünlerin yüzde 95'i iptal edildi.

Haberde sektör temsilcilerinin hükümetin tedbirlerinden "memun olmadığı ve birçok organizasyon şirketinin iflasın eşiğinde" olduğu belirtildi.

Normalleşmede üçüncü aşamaya geçen Belçika'da düğünlerde ve toplu etkinliklerde 50 kişi sınırı getirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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