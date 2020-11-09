Son Dakika | Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı

09.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:36
Son Dakika | Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da yeni vakalardaki artış yavaşladı ancak Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümlerin sayısı 13 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da yeni vakalardaki artış yavaşladı ancak Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümlerin sayısı 13 bini geçti.

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını duyuran Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 30 Ekim-5 Kasım döneminde yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 47 düşerek 9 bin 487 oldu. Salgının zirve noktasında 27 Ekim'de 22 bin 177 vaka kaydedilmişti.

Yeni vakalarla birlikte bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 500 bin 789'a çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Son haftada günlük ortalama 179 kişi yaşamını yitirdi. Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13 bin 55'e yükseldi.

Yaz bitimiyle hızla artmaya başlayan vaka sayıları üzerine federal ve bölgesel hükümetlerin ekimin ikinci yarısında aldığı önlemlerle yeni vaka sayılarının düşmeye başladığı Belçika'da hastanelerdeki hasta sayıları da sabitlenmiş görünüyor.

Hastanelere yatırılan kişi sayısı sadece yüzde 1 artarak 6 bin 948'e çıktı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da sabit kalarak 1469 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

İlgili Haberler

Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
- İtalya'da günlük vaka sayısı 30 bini aştı
- İtalya'da günlük vaka sayısı 30 bini aştı
Avrupa'da toplam Covid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı
Avrupa'da toplam Covid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Mesut Yılmaz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar
Spor Babel Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Mehmet Topal
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 12:51:10. #1.14#
title