Son Dakika | Belçika'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 15 bini geçti
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Son Dakika | Belçika'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 15 bini geçti

19.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:53
Son Dakika | Belçika'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 15 bini geçti

Son dakika gelişmesine göre Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 25'e yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 25'e yükseldi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, Belçika'da bugüne kadar 545 bin 787 kişi virüse yakalandı. Bu kişilerden 15 bin 25'i hayatını kaybederken 5 bin 900 kişi hala hastanelerde tedavi görüyor.

Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da hükümetin salgına karşı aldığı gece sokağa çıkma kısıtlaması, temel ihtiyaç malzemesi satanlar hariç tüm mağazaların kapatılması gibi tedbirler sonuçlarını veriyor.

Ekim sonunda günlük ortalaması 15 bini aşan vaka sayıları 4 bin 750'ye geriledi. Günlük ortalama ölüm sayıları da 200 civarından 183'e düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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