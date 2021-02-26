Son dakika: Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bini geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bini aştı.

Nüfusa göre en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülkelerden olan Belçika'da 22 bin 6 kişi koronavirüsün neden olduğu hastalıktan yaşamını yitirdi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, salgının başından bu yana 763 bin 885 vaka kaydedildi. Yeni günlük ortalama vaka sayısı ise 2 bin 293 oldu.

Ekim ayında ikinci dalganın başladığı ülkede kasım başında günlük yeni vaka sayısı 15 binin üzerine çıkmıştı. Ekimden beri uygulanan tedbirlerle sayılar düştü. Vaka sayıları yaklaşık 3 aydır 2 bin civarında seyrediyor.

Yıl başında başlayan aşılama kampanyasında ise şu ana kadar 461 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 296 bin kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylece ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 5'ine ilk doz aşı vurulmuş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam