Son dakika! Belçika'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
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Son dakika! Belçika'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

28.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:45

Edinilen son dakika haberine göre Huzurevi önünde basın mensuplarının bekleyişi Huzurevindeki yaşlıların bekleyişi BRÜKSEL - Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesinin ardından Belçika'da ilk aşılama Notre Dame de Stockel Huzurevinde kalan yaşlılara yapıldı.

Huzurevi önünde basın mensuplarının bekleyişi

Huzurevindeki yaşlıların bekleyişi

BRÜKSEL - Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesinin ardından Belçika'da ilk aşılama Notre Dame de Stockel Huzurevinde kalan yaşlılara yapıldı.

Son dakika! Belçika'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Son dakika! Belçika'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Son dakika! Belçika'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Son dakika! Belçika'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:48:16. #1.14#
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