Son dakika! Belçika'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
28.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:45
Edinilen son dakika haberine göre Huzurevi önünde basın mensuplarının bekleyişi Huzurevindeki yaşlıların bekleyişi BRÜKSEL - Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesinin ardından Belçika'da ilk aşılama Notre Dame de Stockel Huzurevinde kalan yaşlılara yapıldı.
Huzurevi önünde basın mensuplarının bekleyişi
Huzurevindeki yaşlıların bekleyişi
BRÜKSEL - Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesinin ardından Belçika'da ilk aşılama Notre Dame de Stockel Huzurevinde kalan yaşlılara yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir