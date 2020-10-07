Son dakika! Belçika'da iki yerel hükümetin üyeleri karantinada
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Son dakika! Belçika'da iki yerel hükümetin üyeleri karantinada

07.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:36
Son dakika! Belçika'da iki yerel hükümetin üyeleri karantinada

Son dakika haberine göre Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinin hükümeti ile Brüksel bölge hükümetinin üyeleri, içlerinden birer kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle karantinaya girdi.

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinin hükümeti ile Brüksel bölge hükümetinin üyeleri, içlerinden birer kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle karantinaya girdi.

Valon bölgesi hükümetinin Turizm Bakanı Valerie de Bue'nün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, cuma günü bir tören için birlikte olan tüm kabine üyeleri kendilerini karantinaya aldı. Karantinaya alınan bakanlara test yapıldığı, sonucun 24 saat içinde çıkacağı bildirildi.

Valon hükümet üyelerinin karantinaya alınmasından kısa süre sonra da Brüksel bölge hükümetinin Maliye Bakanı Sven Gatz'ın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. Bunun üzerine Brüksel bölgesi hükümetinin üyeleri de geçen hafta birlikte kabine toplantısında bulundukları için karantinaya girdi. Toplantıya katılmayan iki bakanın ise karantinada olmadığı duyuruldu.

Her iki hükümetin de çalışmalarını video konferanslar yoluyla sürdüreceği, de Bue ve Gatz'ın hafif semptomlara rağmen sağlıklarının iyi olduğu bildirildi.

Belçika'daki Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki uygulamalar gereği, Kovid-19 hastasıyla temasta bulunanların en az bir hafta karantinaya girmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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