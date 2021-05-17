Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
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Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BELÇİKA'da, dini nikah ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur (34) ve onun annesi Fatma Yağmur'u (54) öldürdükten sonra Ankara'da polise teslim olan Beytullah Altuner, tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BELÇİKA'da, dini nikah ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur (34) ve onun annesi Fatma Yağmur'u (54) öldürdükten sonra Ankara'da polise teslim olan Beytullah Altuner, tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Emine Yağmur'un kendisini aldattığını ileri sürerek tahrik altında cinayetleri işlediğini söyleyen sanığa verilen cezada indirim uygulanmadı.

Belçika'nın Herstal kentinde yaşayan Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur, 24 Mart 2018'de evlerinde ölü bulundu. Emine Yağmur ile dini nikahla birlikte yaşayan Beytullah Altuner, olayın ardından Ankara'da Belçika Büyükelçiliği önündeki görevli polislere teslim olarak, cinayetleri itiraf etti. Altuner, kendisini aldattığını ileri sürdüğü Emine Yağmur ile annesini bıçaklayarak öldürdüğü yönündeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altuner hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİAnkara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Beytullah Altuner ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanık Altuner'in 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.'PLAN YAPARAK ÖLDÜRMEDİM'Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık Altuner, "Plan yaparak öldürmedim. Eve çocuğumu görmek için gittim. Emine ve annesi Fatma Yağmur bana hakaret etti. Olay öncesinde de beni aldattığı kişi ile çekindiği uygunsuz fotoğrafları gönderdi. 'Çocuğunu göremeyeceksin, çocuğunun babası sen olamayacaksın' şeklinde mesajlar yazıyordu. Benim tek derdim kızımı alıp Türkiye'ye dönmekti. Böyle olsun istemezdim. Ağır tahrik altında aniden gelişen olaylar sonucu cinayetleri işledim. Pişmanım. Merhametinize sığınıyorum" dedi.TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADIMahkeme heyeti, sanığa iki kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Kararda herhangi bir indirim uygulanmadı.

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Son dakika: Belçika'da eşi ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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