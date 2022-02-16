Son dakika... Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Savaş uçaklarının kalkışı

Savaş uçaklarının uçuşu

Kokpit içinden uçuş görüntüleri Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor. Tatbikata Rusya ve Belarus Hava Kuvvetlerine ait Su-35 ve Su-30 savaş uçakları da katıldı.

Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.