Son Dakika: Belarus'taki protestoların üçüncü gününde 1000'den fazla kişi gözaltına alındı
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Son Dakika: Belarus'taki protestoların üçüncü gününde 1000'den fazla kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasına karşı yapılan izinsiz protesto gösterilerinde 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Son Dakika: Belarus'taki protestoların üçüncü gününde 1000'den fazla kişi gözaltına alındı
12.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:44

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasına karşı yapılan izinsiz protesto gösterilerinde 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çemodanova yaptığı açıklamada, protestocuların dün gece ülke genelinde başta başkent Minsk olmak üzere 25 yerleşim biriminde gösteri yaptığını kaydetti.

Göstericilerin düzeni sağlayan güvenlik güçlerine karşı koyduğunu ve toplu taşıma araçlarının hareketini engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu belirten Çemodanova, "İzinsiz gösterilere katıldıkları için 1000'den fazla kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Belarus Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, gece göstericiler ile polis arasında yaşanan olaylarda 51 kişi ve 14 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı kaydedildi.

Hafta sonu düzenlenen seçimi kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun oyların yüzde 80,23'ünü alarak kazandığının açıklanmasının ardından muhalefet yanlıları seçime hile karıştığı iddiasıyla sokaklara çıkmıştı. Protestocular, polis müdahalesine rağmen pazar gecesinden bu yana eylemlerini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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