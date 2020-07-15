Son dakika... Belarus'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun iki Devlet Başkanı adayına onay vermemesi ülkeyi ayağa kaldırdı
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Son dakika... Belarus'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun iki Devlet Başkanı adayına onay vermemesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Son dakika politika haberi... Belarus'ta yaklaşan Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi, ülkede tansiyon yükseldi ve başkent Minsk savaş alanına döndü.

Son dakika... Belarus'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun iki Devlet Başkanı adayına onay vermemesi ülkeyi ayağa kaldırdı
15.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:50

Belarus'ta yaklaşan Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi, ülkede tansiyon yükseldi ve başkent Minsk savaş alanına döndü.

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin parçalanmasıyla bağımsızlığını ilan eden ülkeler arasında bulunan Belarus, altıncı kez Devlet Başkanlığı seçimine gidiyor. 9 Ağustos tarihinde yapılacak olan seçimlerin yaklaşması sebebiyle ülkede tansiyon yükselmeye başladı. Beş dönemdir ülkede Devlet Başkanlığı görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko, bu seçimde de aday. Ancak karşısına muhalefet tarafından çıkarılan 6 adaydan 2'sinin, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla adaylar arasından çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırdı. Başkent Minsk'te yüzlerce insan sokaklara döküldü ve Yüksek Seçim Kurulu'nın bu kararını protesto etti. Bağımsızlık Caddesi'nde başlayan protestolar tüm şehir merkezine yayıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilerek protestolar bastırılmaya çalışıldı. Çok sayıda gösterici ve görevini yapan gazeteci gözaltına alındı. Gazeteci Aleks Pileskiy ise yaptığı canlı yayın esnasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Protestocular, ABD'de Belarus Büyükelçisi görevinde bulunmuş Valeriy Tsepkalo ve Devlet Bankası Belgazprombank'ın eski Başkanı Viktor Babariko'nun seçime katılan adaylar arasından çıkarılmasını, Yüksek Seçim Kurulu'nun şu an Devlet Başkanlığı görevini yürüten Lukaşenko'nun rakiplerini azaltarak seçimi Lukaşenko lehine çevirmesine yönelik atılan bir adım olarak yorumluyor.

Lukaşenko'dan KGB'ye seçim talimatı

Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkenin istihbarat servisi olarak bilinen KGB'ye (Devlet Güvenlik Komitesi), seçimlerin planlandığı gibi sorunsuz geçmesi ve Ukrayna'daki gibi devrim niteliği taşıyan Meydan Olayları'nın yaşanmaması için talimat vermişti. Lukaşenko tarafından yapılan açıklamada, "Devletin güvenliği en temel meselemizdir. Ülkemizde Meydan Olayları'nın benzerlerinin yapılmaya çalışıldığını biliyoruz. Buradan bizi duyan ve Meydan meraklısı herkese bir kez daha söylüyorum. Belarus'ta böyle bir şey olmayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Meydan olarak bilinen şehir merkezindeki bölgede, 2014 senesinde büyük protestolar başlamış ve dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç özel bir helikopterler Rusya'ya kaçmıştı. - MİNSK

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Kaynak: İHA

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