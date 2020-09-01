Son Dakika | Belarus'ta öğrencilere polis müdahalesi
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Son Dakika | Belarus'ta öğrencilere polis müdahalesi

Son dakika gelişmesine göre Belarus'ta öğrencilere polis müdahalesiSonat KEREMKIEV, (DHA) ? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalefetin protestolarının sürdüğü Belarus'un başkenti Minsk'te gösteri düzenleyen üniversite öğrencilerine polis sert müdahale etti.

01.09.2020 23:10 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:16

Belarus'ta öğrencilere polis müdahalesi

Sonat KEREMKIEV, (DHA) ? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalefetin protestolarının sürdüğü Belarus'un başkenti Minsk'te gösteri düzenleyen üniversite öğrencilerine polis sert müdahale etti.

Belarus medyasında yer alan haberlere göre, Minsk'te bugün seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen üniversite öğrencileri kent merkezinde yürüyüş düzenliyor. Eğitim Bakanlığı'nın önünde toplanmak isteyen bir gruba polisin sert müdahale ettiği, onlarca göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. 'Vesna' adlı insan hakları örgütü, gözaltına alınanlar arasında öğrencilerin yanı sıra gazetecilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğunu öne sürdü.

LUKAŞENKO OKULA GİTMEYENLER ASKERE GİTSİN

Eğitimlerine devam etmeyen ve gösterilere katılan üniversite öğrencilerinin askere alınabileceğini söyleyen Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 'Okumak istemiyorlar mı, o zaman vatanı savunmaları gerek. Yurdumuz tehlike altında' ifadelerini kullanmıştı. Muhalefet liderlerinin öğrencileri protestolara katılmaları yönünde kışkırttığını iddia eden Lukaşenko, iktidar karşıtı mitinglere katılan öğretmenlerin de işten çıkartılabileceklerini belirtmişti.

Belarus'ta muhalif gruplar 9 Ağustos'ta düzenlenen ve Lukaşenko'nun yüzde 80 oyla kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 'hile karıştığı' iddiasıyla protesto gösterilerine başlamıştı.

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Son Dakika | Belarus'ta öğrencilere polis müdahalesi

Kaynak: DHA

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